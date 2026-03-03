В Алексеевском районе Татарстана отреставрируют церковь Троицы Живоначальной
В Татарстане согласовали проект восстановления церкви Троицы Живоначальной в селе Приозерном. Проект согласовал комитет республики по охране объектов культурного наследия.
В настоящее время стены храма деформированы, разрушена северная стена трапезной, полностью обрушена крыша.
Проект предусматривает восстановление фасадов и внутренних конструкций, замену поврежденных бревен, воссоздание деревянных кровельных конструкций, утраченных верхних ярусов колокольни и шатрового завершения основного объема храма.
Храм построен в 1883–1886 годах по проекту архитектора Петра Тихомирова. Это деревянное здание с четвериком над кафоликоном, граненой апсидой и трехъярусной колокольней на кирпичном цоколе. Фасады украшены декоративными деревянными элементами.