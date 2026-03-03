Самарский космонавт Олег Кононенко во главе экипажа «Союза МС-31» полетит на МКС

Экипаж корабля «Союз МС-31» под руководством командира отряда космонавтов Олега Кононенко отправится на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает Роскосмос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герой РФ, командир отряда космонавтов Олег Кононенко

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Герой РФ, командир отряда космонавтов Олег Кононенко

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Вместе с командиром отряда космонавтов на орбиту отправится Александр Гребенкин в качестве бортинженера транспортного пилотируемого корабля "Союз" и бортинженера МКС»,— говорится в сообщении.

Корабль «Союз МС-31» доставит членов экипажа на орбиту в рамках экспедиции МКС-77.

Это будет шестой полет героя России Олега Кононенко на МКС. Он является рекордсменом по времени, проведенному на орбите. Сейчас его общее время пребывания в космосе составляет около 1111 суток.

Олег Кононенко является почетным гражданином Самарской области. После окончания Харьковского авиационного института имени Жуковского в 1988 году будущий космонавт работал в Центральном специализированном конструкторском бюро (ЦСКБ) в Куйбышеве (Самаре). Он прошел путь от инженера до ведущего инженера-конструктора. Также он работал в РКК «Энергия», пока его не зачислили в отряд космонавтов в 1996 году. В 2018 году Олег Кононенко был послом от Самары на чемпионате мира по футболу.

Георгий Портнов