Самарский космонавт Олег Кононенко во главе экипажа «Союза МС-31» полетит на МКС
Экипаж корабля «Союз МС-31» под руководством командира отряда космонавтов Олега Кононенко отправится на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает Роскосмос.
Герой РФ, командир отряда космонавтов Олег Кононенко
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
«Вместе с командиром отряда космонавтов на орбиту отправится Александр Гребенкин в качестве бортинженера транспортного пилотируемого корабля "Союз" и бортинженера МКС»,— говорится в сообщении.
Корабль «Союз МС-31» доставит членов экипажа на орбиту в рамках экспедиции МКС-77.
Это будет шестой полет героя России Олега Кононенко на МКС. Он является рекордсменом по времени, проведенному на орбите. Сейчас его общее время пребывания в космосе составляет около 1111 суток.
Олег Кононенко является почетным гражданином Самарской области. После окончания Харьковского авиационного института имени Жуковского в 1988 году будущий космонавт работал в Центральном специализированном конструкторском бюро (ЦСКБ) в Куйбышеве (Самаре). Он прошел путь от инженера до ведущего инженера-конструктора. Также он работал в РКК «Энергия», пока его не зачислили в отряд космонавтов в 1996 году. В 2018 году Олег Кононенко был послом от Самары на чемпионате мира по футболу.