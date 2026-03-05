Чудный новый дом

Без малого десять лет BoscoCasa предлагает покупателям роскошную мебель, красивую посуду, изысканное постельное белье и множество мелочей, которые вносят в дом ощущение тепла и радости. А теперь к интерьерному магазину BoscoCasa в Петровском пассаже добавился еще один, расположенный на Красной площади, там, где начинается Ильинка. Из окон его видны Спасская башня и собор Василия Блаженного. Пространство площадью 700 кв. м (против 550 кв. м на Петровке), занимающее два этажа, с высокими потолками устроено как квартира, где комнаты приглашают гостей расположиться с комфортом. Из кухни посетители попадают в столовую, из офиса — в гостиную, из спальни — в ванную и гардеробную.

Интерьер магазина BoscoCasa в ГУМе Фото: предоставлено Bosco di Ciliegi

«BoscoCasa стремится не только продавать предметы интерьера, но и предлагать атмосферу, настроение, стиль жизни,— говорит архитектор проекта Джанкарло Тальябуэ.— Мы хотим, чтобы гости испытывали эмоции, наслаждались цветом, находили для себя предметы обстановки и вдохновляющие интерьерные решения. В Италии много красивых шоурумов, но все они нацелены на продажу продукта конкретного бренда. А BoscoCasa — совсем другая история». Работа велась в тесном сотрудничестве с владельцем Bosco Михаилом Куснировичем, для которого BoscoCasa — это «35 лет взаимной любви с европейскими производителями предметов интерьера, декора, муранского стекла, первоклассной кожи».

В ассортименте магазина — вещи, изготовленные известными брендами по проектам именитых дизайнеров интерьера: диваны и кресла Poltrona Frau, столы и шкафы-витрины Reflex, мебель Ceccotti Collezioni, зеркала с патиной Arte Veneziana, фарфор Ginori 1735, Haviland, Meissen, домашний текстиль Frette и Etro Home, муранское стекло NasonMoretti и Venini, керамика Bitossi по эскизам Патрисии Уркиолы, работы бюро Forma Fontasma.

Представленные здесь люстры изготовлены вручную из муранского стекла на венецианской мануфактуре Barovier & Toso. Серийно производятся только два артикула, их можно заказать по каталогу. Остальные воссозданы по старинным чертежам из необъятных архивов Barovier & Toso (компания была основана в конце XIII века) специально для BoscoCasa. Такие люстры тоже изготовляются на заказ, но это дело небыстрое: на каждую уходит больше полугода. Самый эффектный и дорогой светильник Barovier & Toso — десятиметровая люстра в лестничном проеме между первым и вторым этажами. Конструкция состоит из множества стеклянных шаров, каждый из которых выдувается и закрепляется индивидуально.

Михаил Куснирович сам выбрал кремово-терракотовую палитру для интерьера спальни, а стеллажи-трансформеры заполнил книгами из своей домашней библиотеки. Гостеприимство хозяина чувствуется во всем: в празднично накрытых столах, уютных уголках, ассортименте подарков — от кашемировых пледов до винтажной кокотницы. Покидая BoscoCasa, не забудьте бросить взгляд в зеркала Dreamcatcher Soul ручной работы, созданные итальянским дизайнером Annalu для бренда Reflex. Центральный зеркальный круг обрамлен роем бабочек с крыльями из цветного муранского стекла: одно в осенней гамме, другое — в зимней, ледяной. Они висят друг против друга и образуют бесконечный светящийся тоннель.

Нина Спиридонова