Премиальный комплект

Бодрум — одно из живописнейших мест на побережье Эгейского моря, где присутствуют все составляющие хорошего отдыха: чистые песчаные пляжи, великолепное купание, мягкий климат, ароматы хвойных лесов плюс немалое количество исторических достопримечательностей, включая собственное чудо света — Галикарнасский мавзолей. Именно здесь, на севере полуострова Бодрум, в 50 км от одноименного города, в уютной бухте Гёльтюркбюкю расположился Maxx Royal Bodrum — премиальный курорт с исключительным сервисом. Дорога из международного аэропорта Бодрума на автомобиле займет около часа, добраться до места можно также по воде и по воздуху на вертолете.

Курорт Maxx Royal Bodrum

Бухта, глубоко врезающаяся в береговую линию, защищена от ветра и больших волн. Курорт площадью 11,4 га идеально вписан в ландшафт, виллы уступами поднимаются по склону зеленого холма. Дизайнерские решения гармонируют с природными пейзажами. На территории высажены доставленные из питомников Италии, Испании и Турции пробковый дуб, железное дерево, пиния и китайская глициния — курорт утопает в зелени.

Maxx Royal Bodrum проектировался в соответствии с принципами устойчивого развития и стандартами сертификации LEED Platinum, что означает предельно экономное использование электроэнергии и воды. К услугам гостей 210 сьютов площадью от 72 до 146 кв. м и 79 вилл, в том числе самая просторная Presidential Hill площадью 1063 кв. м. с пятью спальнями. Помимо бассейна с подогреваемой морской водой в ней имеются хаммам, сауна, джакузи и фитнес-центр. Отдыхающим на виллах предоставляются услуги батлера и собственные павильоны на пляже или на скалах с оборудованным спуском к морю.

Курорт Maxx Royal Bodrum

Maxx WellBeing не просто SPA-центр с обширным меню процедур, а полноценное велнес-пространство, созданное для обретения энергетического и эмоционального равновесия. Spa-комплекс включает турецкий хаммам, инфракрасную сауну, травяную сауну, гималайскую соляную, паровую и дождевую комнаты. Здесь предлагают разные виды массажа в традиционных техниках Таиланда, Индонезии и Полинезии, а в процедурах красоты используют лучшие бренды, в том числе Biologique Recherche. Полноценный ретрит займет от трех дней до трех недель и будет проходить под неусыпным контролем специалистов.

Порадует курорт и любителей вкусно поесть. В Maxx Royal Bodrum работают семь ресторанов, некоторые ресторанные бренды впервые привезены в Турцию. В Caviar Kaspia сочетают французскую традицию сервиса и подачи с русской гастрономической культурой рубежа XIX-XX веков: в меню есть икра, копченая рыба и морепродукты. В Spago — заведении знаменитого шеф-повара премии «Оскар» Вольфганга Пака — отличная пицца с лососем и тартаром из тунца. За вкуснейшими такос, гуакамоле и рыбой адобо на гриле стоит отправиться в Casa Sol, ресторан латиноамериканской кухни. Недавно открывшийся стейк-хаус Lena Bodrum из одноименной сети привлекает фирменными бургерами и первоклассным рибаем. К услугам гостей круглосуточный ресторан Twenty4, кондитерская Le Melange & Chocolatier и бутик домашнего мороженого Ice Cream Parlour.

Стейк-хаус Lena Bodrum

Обязательный пункт программы — находящийся по соседству клуб Scorpios, куда можно за несколько минут добраться на багги. Концепт открылся на греческом острове Миконос в 2014 году, а десять лет спустя появился в Бодруме. Это первый круглосуточный пляжный клуб бренда, предлагающий размещение в номерах. Панораму бухты Гёльтюркбюкю, разделяющей Scorpios и основной курорт, зрительно ограничивают две огромные полуарки, словно гигантские маяки. Стальная инсталляция «Врата к морю» спроектирована французским скульптором Бернаром Вене.

Нина Спиридонова