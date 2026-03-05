Взгляд в прошлое

Белая сорочка

Новый креативный директор Chanel Маттье Блази решил начать буквально с чистого листа — в коллекции он уделил большое внимание белым сорочкам, над которыми работал вместе с легендарной французской маркой Charvet. Мадемуазель Шанель заимствовала сорочки из мужского гардероба и называла белый хлопок любимой тканью. А Карл Лагерфельд скупал сорочки Charvet сотнями в бутике у Вандомской площади. Блази предложил носить белые сорочки с черными или красными юбками в пол. Энтони Ваккарелло для Saint Laurent белые рубашки с огромными бантами сочетает с кожаными юбками-карандашами. А Сара Бертон в своей второй коллекции для Givenchy превратила офисные сорочки в элегантные платья. Другая ее идея — скульптурные сорочки-обманки из нежнейшей телячьей кожи. Николя Жескьер для Louis Vuitton в этом сезоне вдохновился периодом расцвета американского кино, золотой эпохой Голливуда, у его белых сорочек — воротники-стойки. Женский вариант мужской сорочки — белая блуза. Алессандро Микеле для Valentino показал несколько версий из почти прозрачного муслина с цветами у воротника. Brunello Cucinelli тоже сделал акцент на романтичных блузках с пышными рукавами, выполненных из плотного белого хлопка.

Ретро

Джонатан Андерсон в своей первой женской коллекции Dior обратился к наследию Кристиана Диора и Джона Гальяно: пиратские шляпы, обилие бантиков, «корзинки», как у бальных платьев, и кринолины, задающие структуру кружевным нарядам. Simone Rocha в своей игривой и провокационной коллекции, посвященной переходу от девичества к женственности, также интегрировала кринолины в бальные платья и юбки. К прошлому обратился и Эрдем Моралиоглу, выпустив на подиум моделей в кринолинах и корсетах. Шон Макгир для Alexander McQueen вспомнил о корсетных затяжках и армейских пиджаках с эполетами — почти как у принцев из мультфильмов Disney. Похожие модели появились и в коллекции Стефано Галличи для Ann Demeulemeester.

Цветы

Цветочные композиции во всех возможных оттенках радовали глаз на показе Чемены Камали для Chloe, где дизайнер представила серию асимметричных платьев и кроп-топов в духе 1980-х. Цветы стали лейтмотивом и дебютной коллекции Гленна Мартенса для Maison Margiela — он работал с настоящими букетами, чтобы буквально воссоздать цветочные принты. Dolce & Gabbana украсили полосатые пижамы цветочной вышивкой. Маттье Блази для Chanel дополнил маленький черный жакет белыми камелиями. Джонатан Андерсон для Dior вспомнил о цветочных узорах, напоминающих роспись на фарфоре, и разместил их на блузах и мини-юбках из денима. А Simone Rocha расшила платья и топы шелковыми бутонами и лепестками роз.

Яркие краски

Весна обещает быть красочной. Миучча Прада заполнила зал, где проходил показ Miu Miu, разноцветными столами — гости, сидя на них, болтали ногами — и представила коллекцию с фартуками в цветочек и трикотажем в рыжих и красных тонах. Пьерпаоло Пиччоли для своего дебюта в Balenciaga выбрал цвета фуксии, кроваво-красный, приглушенно-желтый и пудрово-розовый. Хайдер Аккерман, готовя свою вторую коллекцию для Tom Ford, добавил к черно-белому зеленый, розовый, апельсиновый, небесно-голубой и королевский синий. Джулиан Клауснер для Dries Van Noten ищет ответы на вопросы о главном в красках и ярких мотивах: ему хочется оставаться оптимистом и верить в лучшее. Отсюда целый парад оп-арт-принтов 1960-х. Майкл Райдер в Celine, устроивший дефиле в парке Сен-Клу под Парижем, мечтая о лете, сделал акцент на разноцветных шелковых платках и мини-платьях-«колокольчиках» с воротом и длинными рукавами в цветочек. На ярких базовых тонах — желтом, зеленом, красном и синем — остановили выбор Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес в своей первой коллекции для Loewe. Им захотелось свести формы и палитру к минимуму, чтобы начать писать новую главу дома с 180-летней историей.

Ультрамини

Главная длина весны — мини. Джонатан Андерсон для Dior продемострировал серию мини-юбок из денима и костюмных тканей. Дэниел Ли в Burberry наполнил коллекцию мини-платьями А-силуэта в богемном духе. В Celine уделили внимание юбкам, завязанным узлом-розой, и мини-платьям в цветочек. Isabel Marant показала мини-шорты землистых оттенков и юбки-кроше. Мэрилл Рог, которую прошлым летом назначили на пост креативного директора Marni, для своей именной марки предлагает носить мини-шорты, похожие на белье, тон-в-тон топам. А у победительницы премии LVMH Эллен Ходаковой в серии мини-платьев в ход пошло все — от варежек, брюк, подушек и ремней до молний и книг. Миучча Прада для Miu Miu дополнила коллекцию серией ультракоротких платьев, расшитых фирменными камнями и стразами.

Бандо и бра

Миучча Прада и Раф Симонс для Prada в этом сезоне делают ставку на бандо как один из главных предметов женского гардероба и предлагают накинуть поверх кардиган или сорочку или носить их самостоятельно с юбками ниже колена. У Emporio Armani бандо сочетались с комбинезонами, открывающими тело, а у Elie Saab появились модели из черной кожи наппа или с узором под змеиную кожу. Simone Rocha добавила в романтичную коллекцию бандо, расшитые пайетками. У Fendi топ-бра выглядит сдержанно — его носят под полупрозрачным поло. В первой коллекции Симоне Белотти для Jil Sander бра в виде прямоугольных полосок выглядывают из футуристичного круглого выреза. А у Dolce & Gabbana в комплекте с бандо из пижамных тканей идут кружевные боди и бра.

Лидия Агеева