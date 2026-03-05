Лайк за геометрию

В конце прошлого года в Москве открылся бутик ювелирного дома Crivelli, в котором представлены коллекции бренда и самая популярная из них — Like. Дизайн этих украшений построен на четкости и геометричности линий. В разомкнутые колье-чокеры, браслеты и кольца из белого, желтого, розового и черненого золота инкрустированы бриллианты и цветные полудрагоценные камни.

Оригинальность дизайна, сочетание редких камней и благородных металлов, безупречное качество исполнения принесли компании Crivelli известность. Ассортимент изделий бренда широк и разнообразен. Среди основных коллекций Crivelli есть и классические, и в восточной стилистике, и минималистичные. Не обойдены вниманием и модные тренды, выпускаются также лимитированные серии и уникальные изделия. Женственность и элегантность — отличительная черта украшений Crivelli. Такова и коллекция Like. Эти украшения многим послужат средством самовыражения, а не просто прекрасным аксессуаром.

Серьги Like, розовое и белое золото, бриллианты Фото: Crivelli Кулон Like, розовое и белое золото, бриллианты Фото: Crivelli Серьги Like, розовое и белое золото, бриллианты Фото: Crivelli Кольцо Like, розовое и белое золото, бриллианты Фото: Crivelli Браслеты Like, розовое и белое золото, бриллианты Фото: Crivelli

Анна Круглова