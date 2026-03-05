Ключевые ценности

Екатерина Зиборова

Первый весенний номер мы традиционно посвящаем женщинам и выпускаем перед 8 Марта. Современная женщина успешно совмещает карьеру, личную жизнь и собственное развитие. Она принимает решения и инвестирует — в совместные проекты и в себя. Для нее мы составили обзор ключевых тенденций сезона весна-лето 2026, сделав акцент на тех, что актуальны всегда, и на том, как сделать их максимально интересными сегодня. Ведь современный гардероб — это не просто визуальный код, а инструмент коммуникации и элемент личного бренда. Высокому ювелирному искусству, которое остается прекрасным даже в самые нестабильные времена, посвящен отдельный материал. Новые коллекции ведущих ювелирных домов Европы демонстрируют не только превосходные драгоценные камни, но и высочайший уровень дизайна, который обретает все больший инвестиционный потенциал и коллекционную ценность. Тема осознанного отношения к себе затронута в материале о прогрессивной уходовой косметике. Сегодня это высокотехнологичный рынок с серьезной научной базой и персонализированным подходом, отражающий глобальный тренд на повышение качества жизни как ключевого ресурса. Культурная повестка номера представлена материалом об одной из главных театральных премьер сезона — танцевальной постановке «Хора» Охада Наарина на сцене Театра Ермоловой.

Тарелка, Ginori 1735, фарфор, BoscoCasa Фото: BoscoCasa Серьги Montmartre, Casato, розовое золото, бриллианты, изумруды, сапфиры, турмалины, ЦУМ Фото: Casato Парфюмерная вода Mixed Emotions, Byredo, Articoli Bosco Фото: Byredo Перьевая ручка, Montegrappa, ЦУМ Фото: Montegrappa

Этот выпуск — о красоте, о женственности, которая в свободе выбора, в характере, в умении найти прекрасное в любом моменте и осветить пространство вокруг.