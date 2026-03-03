Перевозки пассажиров на СвЖД в феврале выросли на 2,3%

В феврале 2026 года услугами Свердловской железной дороги (СвЖД) воспользовались 2,23 млн пассажиров. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, это на 2,3% превышает показатель за тот же месяц 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рост обеспечил пригородный сегмент: было отправлено 1,68 млн человек (+3,4%). В дальнем следовании пассажиропоток сократился на 0,9% — до 550 тыс. человек. Пассажирооборот на СвЖД в феврале достиг 560 млн пассажиро-километров (-0,4%).

По итогам первых двух месяцев 2026 года с вокзалов и станций СвЖД отправилось 4,7 млн пассажиров — показатель остался на уровне прошлого года. При этом в пригородном сообщении перевезено 3,4 млн, в дальнем — 1,3 млн человек. Пассажирооборот с начала года снизился на 1,1% и составил 1,3 млрд пассажиро-километров. В целом по РЖД в феврале перевезено 90,6 млн пассажиров (-1,2% к февралю).

В СвЖД отмечают, что февраль традиционно является низким сезоном для массовых железнодорожных перевозок. На общероссийскую динамику также повлияли погодные условия в некоторых регионах и изменение туристических потоков. При этом сохраняется стабильный спрос на популярные туристические направления. В преддверии весенне-летнего периода пассажиры уже начинают планировать поездки в дальнем следовании.

Ирина Пичурина