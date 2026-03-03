В Ярославской области вырос средний размер ипотеки

В Ярославской области средний размер ипотеки по итогам 2025 года вырос на 21,8% и составил 3,7 млн руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Всего за 2025 год жители региона оформили 7,2 тыс. ипотек на общую сумму 26,8 млрд руб., что на 9,6% меньше, чем в 2024 году. За прошлый год средний срок ипотеки увеличился на 17 месяцев и превысил 25 лет.

В отделении рассказали, что в первой половине прошлого года заемщики вели себя нестабильно: число кредитов то снижалось, то росло. Стабильный рост начался в августе и к декабрю достиг пика за последние полтора года — 1 212 договоров. В Банке России считают, что рост числа кредитов в декабре обусловлен выдачами по программе «Семейная ипотека», условия которой ужесточились с 1 февраля.

Алла Чижова