С 2027 года в России появится устный экзамен по истории для девятых классов

В российских школах с 2027/2028 учебного года обяжут девятиклассников сдавать устный экзамен по истории. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Этот экзамен будет проводиться перед ОГЭ и считаться «допуском к государственной итоговой аттестации», уточнил господин Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению. На тестировании оценят, «как думает, размышляет школьник».

По словам помощника президента Владимира Мединского, введение устного экзамена по истории входит в число поручений главы государства. Это станет «комфортным для учителей и школьников замещением обществознания в плане приемки в вузы... экзаменом по истории», пояснил господин Мединский. Как подсчитал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, новое тестирование охватит около 1,5 млн школьников ежегодно.

Сейчас в школах страны по принципу собеседования работает устный экзамен по русскому языку. Его успешная сдача гарантирует девятиклассникам допуск к ОГЭ. В 11 классе для этого же — допуска к ЕГЭ — существует итоговое сочинение, оно проводится для выпускников каждый год в первых числах декабря.