«Мы с обеспокоенностью следим за событиями в Иране»

Военный конфликт в зоне Персидского залива с атаками США и Израиля на Иран создает риски и для нижегородского бизнеса, связанного деловыми отношениями с партнерами из стран Персидского залива, считает заместитель председателя правительства Нижегородской области по внешним связям Дмитрий Старостин.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Дмитрий Старостин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Мы в правительстве Нижегородской области очень внимательно и с обеспокоенностью следим за развитием событий вокруг Ирана. Безусловно, разрастание конфронтации не способствует развитию внешнеэкономических связей, причем не только с Исламской Республикой, но и с целым рядом государств Ближнего Востока.

Оценка военно-политической составляющей конфликта не входит в нашу компетенцию. Однако уже сейчас очевидно, что торгово-экономические цепочки, которые установлены между нашей областью и Ираном, могут быть подвергнуты риску. На сегодняшний день эта страна входит в десятку ключевых партнеров Нижегородской области по уровню несырьевого неэнергетического экспорта, и мы этим очень дорожим.

Рассчитываем, что наши предприятия продолжат взаимовыгодную работу с иранской стороной, поскольку такое сотрудничество на протяжении долгого времени приносит пользу народам обеих стран. Региональным компаниям, которым потребуется помощь в выстраивании взаимодействия с зарубежными партнерами, мы готовы и дальше оказывать необходимое содействие.

Записал Роман Кряжев