Скандал с разрушенным памятником архитектуры в Оренбуржье дошел до главы СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании ситуации с памятником архитектуры в Оренбурге. Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения, ансамбле усадьбы Рукавишникова, который пришел в негодность. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Установлено, что объект, который включает особняк, жилой дом и флигель, был признан аварийным в 2011 году, и его жильцы были расселены. Несмотря на согласование проектной документации по сохранению здания в 2025 году, ремонтные работы не проводились.

В результате памятник архитектуры начал разрушаться. В настоящее время деформированы стеклопакеты и двери, а вход на территорию ОКН для посторонних лиц не ограничен.

Обращения в компетентные органы не решили проблему. СУ СКР по Оренбургской области начало проверку.

Исполняющий обязанности руководителя регионального следствия Дмитрий Ибраев доложит Александру Бастрыкину о промежуточных итогах проверки и принятых решениях.

Георгий Портнов