Инвесторы настроились на ожидание

В Дубае иранская ракета поразила дата-центр Amazon, а банки из-за ударов дронов столкнулись со сбоями в работе сервисов. Но трудности, возникшие в стране на фоне войны, не пугают ни местных, ни иностранцев, рассказали “Ъ FM” живущие в Объединенных Арабских Эмиратах россияне. По их словам, причин уезжать оттуда нет. Останутся ли Дубай и Абу-Даби тихой гаванью для инвесторов? Разбирался Леонид Пастернак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вместо люксовых автомобилей, бутиков Breitling и вечеринок в президентских номерах — иранские дроны, баллистика и поиск бомбоубежища под ритмы ПВО. Четвертые сутки ОАЭ живут в режиме «повышенной готовности», и, похоже, к этому уже пора привыкнуть, говорят собеседники “Ъ FM”.

При этом массового исхода российских экспатов из страны на фоне обстрелов не случилось: кто-то надеется переждать, а кому-то страшнее оказаться на родине, чем в убежище. Власти ОАЭ полностью контролируют ситуацию, подчеркнул в беседе с “Ъ FM” глава Российского совета предпринимателей в Дубае Сергей Токарев:

«Так получилось, что такие тут соседи. Но, проживая в Дубае 26 лет, могу сказать, что последние три-четыре дня даже сравнить не с чем. При этом в сторону Арабских Эмиратов было выпущено больше ракет, чем по Катару, Бахрейну, Саудовской Аравии и Оману. Тем не менее местная ПВО отработала на пять баллов. Среди моих друзей, инвесторов, которых я знаю, каких-то панических настроений нет. Может быть, сотая доля процента решила через Оман выехать».

Предприниматель Сергей Полонский в переписке с “Ъ FM” отверг любые опасения за свою безопасность в ОАЭ и подчеркнул, что продолжит заниматься в Дубае девелопментом. По его словам, строительство — это «основа мироздания». Правда, не очень понятно, откуда берется такой оптимизм, заметил глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин:

«Ликвидность на рынке недвижимости в ОАЭ, в частности, в Дубае резко упала в моменте. Мы не можем прогнозировать, насколько это долгосрочно. Естественно, все будет зависеть от дальнейшего развития боевых действий в регионе. Часть бизнеса, инвесторов, которые на данный момент тут работают, естественно, уйдут. Потому что они явно не брали в расчет тот риск, который реализовался.

То, что люди сидят ночью на парковках, в коридорах, не могут вылететь, в любом случае будет иметь последствия.

Просто это пока может выразиться в 5-10% бизнеса. А если это долгосрочный тренд, то это будут совершенно другие проценты».

Бывший руководитель авиадиспетчерской службы США Майк МакКормик заявил, что воздушное пространство в регионе откроется только с подачи американских и израильских властей. Сразу после этого восстановятся финансовые потоки и начнется новый наплыв экспатов, уверен бывший управляющий директор московского офиса компании BCG Сергей Ишков:

«Может пострадать сектор недвижимости, и то временно. Потом он в любом случае вернется к равновесию. Что касается именно денежных активов, финансовых активов, с той инфраструктурой, которую создали в ОАЭ, ничего не случится. Ее регулирование никак не поменялось. Активы под угрозой не оказались.

Многие деньги, которые там присутствуют, на самом деле инвестированы даже не в ОАЭ, а вовне. Страна служит такой точкой, где эти активы формально числятся.

Может с ними случиться то же самое, что произошло в Ливане, например, который был "Эмиратами" ранее. Но там возникла гражданская война, действительно произошли кровавые события. Пока не выглядит так, что ОАЭ угрожает что-то похожее».

В целом ситуацию в Дубае и Абу-Даби сложно назвать критической, отмечают собеседники “Ъ FM”. Они уверены, что вскоре война закончится, пушки замолчат, и в этот момент инвесторы выйдут из ближневосточной тени.

Леонид Пастернак