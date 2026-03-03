Суд арестовал второго фигуранта дела о строительстве станции очистки воды

Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения виде заключения под стражу фактическому бенефициару ООО «Монтажник» Анатолию Слободянюку, обвиняемому вместе с директором компании в мошенническом хищении более 250 млн руб. при строительстве станции очистки воды (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он будет находиться в следственном изоляторе до 2 мая, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Бенефициара компании вместе с директором Денисом Кривцовым 2 марта задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Руководитель ООО «Монтажник» тоже арестован на два месяца.

По версии следствия, в 2022 году фигуранты предоставили поддельные документы для участия в аукционе на строительство станции ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях водопровода Челябинска. В результате компания получила контракт стоимостью почти 900 млн руб. В ходе его исполнения сообщники завысили стоимость работ и оборудования и похитили полученные таким образом 250 млн руб., считает следствие.