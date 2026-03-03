Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Продавца автомобилей обвинили в обмане клиентов на 70 млн рублей

Полиция задержала в Нижегородской области обвиняемого в мошенничестве с продажей автомобилей, сообщили в региональном ГУ МВД. По версии следствия, фигурант обманул более 30 клиентов из Бора, Дзержинска, Нижнего Новгорода, Архангельска, Санкт-Петербурга и Саратова.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Обвиняемый пообещал им привезти автомобили из-за границы, однако не собирался выполнять свои обязательства, полагает следствие. Ущерб от его действий превысил 70 млн руб.

Фигурант скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Его задержали по прилету из страны Ближнего Востока и арестовали. Обвиняемому может грозить до десяти лет лишения свободы.

Владимир Зубарев