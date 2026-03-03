В Самаре главу отдела ООО «РН-Учет» обвинили в хищении бумаги на 24 млн рублей и бегстве в Дубай

В Куйбышевской районе Самары будут заочно судить бывшую начальницу отдела хозяйственного обеспечения управления административно-офисной поддержки ООО «РН-Учет» Анастасию Лисенкову. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (ч.1 ст. 174.1, ч.2 ст. 174.1 УК РФ).

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следователей СЧ по РОПД СУ УМВД России по Самаре, в 2020 году Анастасия Лисенкова похитила с использованием своего служебного положения офисную бумагу ООО «РН-Учет» на общую сумму 24,7 млн руб. В апреле 2022 года, по информации следствия, начальница отдела по заграничному паспорту на другую фамилию улетела в Дубай. В июне того же года обвиняемую объявили в международный розыск и заочно арестовали.

В феврале этого года судом принято решение о рассмотрении дела в отсутствие подсудимой. Судебное заседание состоится 5 марта.

Сабрина Самедова