Автобусы маршрута №56 в Ижевске временно не могут выполнять заезды на Воложку

Автобусы маршрута №56 временно не могут выполнять заезды на Воложку. Как сообщает пресс-служба «ИПОПАТ», это связано с неблагоприятными дорожными условиями и несанкционированной стоянкой автомобилей на конечной остановке «Воложка».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В настоящее время автобусы будут курсировать до Лыжного комплекса им. Кулаковой. Движение до Воложки будет восстановлено после приведения проезжей части и разворотной площадки в надлежащее состояние.
UPD: в 15:46 движение автобусов до Воложки было восстановлено.