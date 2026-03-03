Автобусы маршрута №56 в Ижевске временно не могут выполнять заезды на Воложку

Автобусы маршрута №56 временно не могут выполнять заезды на Воложку. Как сообщает пресс-служба «ИПОПАТ», это связано с неблагоприятными дорожными условиями и несанкционированной стоянкой автомобилей на конечной остановке «Воложка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В настоящее время автобусы будут курсировать до Лыжного комплекса им. Кулаковой. Движение до Воложки будет восстановлено после приведения проезжей части и разворотной площадки в надлежащее состояние.

UPD: в 15:46 движение автобусов до Воложки было восстановлено.

Анастасия Лопатина