Трассу Тюмень — Омск перекрыли из-за ДТП с транспортом с опасным грузом

На 217 км автодороги Тюмень — Омск в Голышмановском округе произошло столкновение между автомобилем «Лада Ларгус» и грузовиком MAN, перевозившим опасный груз. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, движение на участке ограничено и осуществляется в реверсивном режиме. Дорожное движение регулируют сотрудники ДПС.

Фото: ГИБДД Тюменской области

По предварительным данным, 47-летний водитель «Лады» при повороте налево не уступил дорогу большегрузу, двигавшемуся по прямой. В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля. Он был доставлен в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ирина Пичурина