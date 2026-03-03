Трассу Тюмень — Омск перекрыли из-за ДТП с транспортом с опасным грузом
На 217 км автодороги Тюмень — Омск в Голышмановском округе произошло столкновение между автомобилем «Лада Ларгус» и грузовиком MAN, перевозившим опасный груз. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, движение на участке ограничено и осуществляется в реверсивном режиме. Дорожное движение регулируют сотрудники ДПС.
Фото: ГИБДД Тюменской области
По предварительным данным, 47-летний водитель «Лады» при повороте налево не уступил дорогу большегрузу, двигавшемуся по прямой. В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля. Он был доставлен в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.