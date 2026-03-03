В Приангарье пенсионер доверился «следователю» и потерял миллион рублей

Полиция Иркутской области возбудила уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) после того, как 82-летний житель Усть-Илимска перевел злоумышленникам около 1 млн руб. Об этом рассказали в региональном главке МВД России.

Как указано в материалах дела, с пенсионером связался продавец с предложением приобрести биологически активные добавки для суставов. После того как потерпевший оформил заказ и забрал посылку на почте, заплатив 25,5 тыс. руб., ему поступил звонок якобы от следователя. Звонившая сообщила, что купленные им препараты — опасная для жизни подделка и что она ведет уголовное дело о контрафакте. Она предложила пенсионеру помощь в составлении заявления на выплату компенсации в размере более 9 млн руб. Но чтобы ее получить, ему необходимо оплатить услуги адвоката.

Пенсионер через почту и банкоматы перевел злоумышленникам в общей сложности около 1 млн руб. Получив деньги, злоумышленники перестали выходить на связь.

Михаил Кичанов