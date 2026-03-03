Армейцы расчехлили пушки

Хоккеисты СКА в последнем матче домашней серии чемпионата КХЛ разгромили в Ледовом дворце «Барыс» из Казахстана со счетом 7:0. Хет-трик записал на свой счет капитан армейцев Сергей Плотников, у форварда Николая Голдобина набралось четыре голевые передачи, а вратарь петербуржцев Артемий Плешков второй раз в сезоне оставил свои ворота на замке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч СКА – «Барыс»

Фото: ХК СКА Хоккейный матч СКА – «Барыс»

Фото: ХК СКА

После матча главному тренеру «Барыса» Михаилу Кравецу задали, наверное, самый странный вопрос за последнее время: пробовал ли он в Казахстане конину? Имелось в виду армейское прошлое Кравеца, который был капитаном СКА, выигрывал с ним бронзу чемпионата СССР. Ну а поскольку армейцев называют на сленге конями, журналист интересовался, помнит ли тренер «Барыса» свои корни. Кравец, конечно, про СКА помнит: он обыгрывал эту команду не раз, когда был тренером в других клубах. Даже считался одним из самых неудобных соперников для СКА на тренерской скамейке. Всегда хотел взять какой-то реванш. Но в этом сезона у Кравеца не получилось посчитаться со своей бывшей командой. В первом матче, состоявшемся больше месяца назад в Астане, армейцы победили 5:0. Сейчас — 7:0.

Интересно, что в обоих дуэлях ворота СКА защищал Артемий Плешков. И сумел уберечь их от голов. Всего Плешков сыграл в этом сезоне 42 матча, но именно игры против «Барыса» стали для него «сухими». Возможно, именно Артемия тренерский штаб готовит к роли «первого номера» на матчи плей-офф, который стартует в конце марта. И куда СКА уже завоевал путевку. Хотя в команде есть другой страж ворот, который действует не хуже,— Сергей Иванов. Он матч с «Барысом» пропустил из-за болезни. Но вообще выбрать из двух вратарей основного тренерам СКА будет непросто. Не потому, что играют великолепно и без помарок, а потому что они примерно одного уровня.

Такой же секрет для соперника, как имя вратаря СКА на тот или иной матч,— сочетания троек армейцев. Они постоянно меняются. И не только на каждый матч, но и по ходу игр. Один и тот же игрок может выступать в разных звеньях. Все могут менять другу друга. Это та идея, к которой Ларионов шел давно. Его цель — сделать команду непредсказуемой для соперника. И обучить игроков примерно одному и тому же хоккею, чтобы им было проще адаптироваться к новым партнерам. И это несмотря на то, что сам Игорь Ларионов сделал себе имя и снискал славу, играя в звеньях, состав которых не менялся. Достаточно вспомнить его партнеров по ЦСКА и сборной СССР — Сергея Макарова, Владимира Крутова. Или «русскую пятерку», выступавшую за клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз». Ларионов был «мозгом» этих звеньев. Сейчас он создает командный механизм СКА, но немного на других принципах — где сыгранность важна, но и элемент неожиданности должен быть велик.

К концу сезона на хорошие показатели вышли лидеры СКА — те, кто должен задавать тон в игре. Некоторые пришли к этой роли только в 2026 году — как тот же Николай Голдобин. В первой половине чемпионата к нему у тренеров было много претензий, его даже держали в «запасном полку». Сейчас форвард редко уходит с площадки без набранных очков: и забивает, и отдает передачи. То же можно сказать про Сергея Плотникова — капитана СКА. Еще недавно он чаще удалялся, чем забрасывал шайбы. В матче с «Барысом» Плот, как называют Плотникова, записал на свой счет хет-трик. Причем забросил все свои шайбы примерно с одной точки — из правого круга вбрасывания. Он «пристрелял» его, как Александр Овечкин другой круг вбрасывания — левый. У нападающего «Вашингтон Кэпиталз» и лучшего снайпера НХЛ — «правый» хват клюшки, у Плотникова — «левый». Можно сказать, у обоих есть на площадке есть свой «офис», откуда забиваются голы.

Впрочем, Игорь Ларионов призвал не переоценивать значение победы над «Барысом». Тем более что тот «плавает на дне» Восточной конференции КХЛ и выглядит в этом сезоне откровенно слабо. Во-первых, у СКА в этом матче было много потерь, как сказал Ларионов. Во-вторых, свою состоятельность надо доказывать во встречах с сильными соперниками. До этого армейцы проиграли дома московскому «Динамо» 1:4 и «Локомотиву» 2:5 — практически без шансов. Теперь СКА предстоит выезд, где его соперниками станут минское «Динамо», идущее среди лидеров Западной конференции КХЛ, и московское «Динамо», с которым армейцы ведут борьбу за более высокое место в таблице. Матчи пройдут 5 и 7 марта.