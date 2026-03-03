В Екатеринбурге предотвратили теракт в отношении главы предприятия ОПК

ФСБ России в Екатеринбурге предотвратила террористический акт, планировавшийся 40-летним гражданином РФ по заданию спецслужб Украины. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он собирался взорвать личный автомобиль одного из руководителей свердловского оборонно-промышленного предприятия (ОПК).

Сотрудники ФСБ установили, что для сокрытия личности фигурант получил от куратора поддельный российский паспорт и два самодельных взрывных устройства. От него же он узнал адрес проживания главы предприятия. По указанию куратора диверсант арендовал квартиру и изъял из хранилища устройства для подрыва машины. В момент задержания украинский куратор дистанционно активировал устройство, в результате чего диверсант получил смертельные ранения. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

Во время осмотра места происшествия было изъято второе взрывное устройство, спрятанное в корпусе пауэрбанка. Оно содержало 300 г пластичного взрывчатого вещества, электродетонатор иностранного производства и механизм с радиоуправлением. Также изъяты телефон фигуранта, содержащий переписку с украинским сотрудником спецслужб, и поддельный паспорт.

По факту подготовки террористического акта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 3 пункта «б» статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следственное подразделение УФСБ по Свердловской области продолжает работу по установлению всех обстоятельств инцидента.

