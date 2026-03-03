Нижегородца осудили за попытку незаконного экспорта ярославских радиостанций

Дзержинский городской суд Нижегородской области приговорил местного жителя к 3,5 годам колонии за попытку продать незаконно приобретенные военные радиостанции ярославского производства. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

Военные радиостанции нижегородец хотел продать представителю иностранного государства. Его действия пресекли сотрудники УФСБ совместно с нижегородскими силовиками. Расследовало уголовное дело ярославское управление.

Суд по результатам рассмотрения дела признал нижегородца виновным в покушении на незаконный экспорт из РФ продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль (ч. 3 ст. 30 и ч.1 ст.189 УК РФ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в силу не вступил.

Алла Чижова