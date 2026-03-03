Мэр Ярославля призвал штрафовать жителей домов без УК за нечищенные крыши

Мэр Ярославля Артем Молчанов призвал привлекать к административной ответственности собственников многоквартирных домов при обнаружении снега и наледи на крышах в случаях, когда дом находится в непосредственном управлении. Об этом он сказал в ходе открытого совещания в мэрии.

На совещании глава Дзержинского района Екатерина Мусинова сообщила, что у нее в районе есть пять проблемных домов, находящихся в непосредственном управлении, то есть без управляющих компаний (УК). Очистить кровли данных объектов помогли сотрудники городского «Центра гражданской защиты». Отвечая на вопрос мэра, госпожа Мусинова сообщила, что собственники привлечены к административной ответственности.

«Очистка кровли — это обязанность собственника, если нет управляющей компании. Сэкономили на очистке? Значит, не будут экономить на штрафе. Другого подхода не будет. Потом еще пишут жалобы, что у них крыша не очищена. Это их обязанность. Конечно, спасибо нашим спасателям, что они пришли и сделали эту работу. Но не будет у нас "Центр гражданской защиты" ездить постоянно, как будто у нас ЧС»,— сказал господин Молчанов.