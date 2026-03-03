В Екатеринбурге предотвращен теракт против топ-менеджера предприятия ОПК

ФСБ предотвратила в Екатеринбурге теракт в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия (ОПК) Свердловской области. Как утверждает ФСБ, подозреваемый действовал по заданию спецслужб Украины. При попытке задержания его «украинский куратор» дистанционно взорвал СВУ, убив предполагаемого преступника.

Согласно пресс-релизу ФСБ, теракт планировал россиянин 1985 года рождения. Он получил от куратора поддельный паспорт гражданина России, адрес проживания объекта покушения и два самодельных взрывных устройства. Мужчина арендовал квартиру по поддельному паспорту и изъял из схрона СВУ, чтобы подорвать личный автомобиль сотрудника ОПК.

При осмотре места происшествия было изъято второе СВУ, закамуфлированное в корпус пауэрбанка. Оно состояло из 300 г пластичного взрывчатого вещества, электродетонатора иностранного производства. Также изъяты поддельный паспорт фигуранта и его телефон, «содержащий переписку с сотрудником спецслужб Украины», добавили в ФСБ. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1, ст. 30 и п. «б», ч. 3, ст. 205 УК).