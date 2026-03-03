В Курганской области появился уполномоченный по переселенцам и миграции бизнеса

Уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции бизнеса появился в Курганской области. Он будет заниматься адаптацией высококвалифицированных иностранных специалистов и инвесторов, решивших переселиться в Зауралье, сообщает пресс-служба правительства региона.

На должность уполномоченного, созданную в фонде «Инвестиционное агентство Курганской области», назначена Наталья Никитина. Зауралье стало вторым регионом в России, где появился миграционный омбудсмен.

В правительстве региона отмечают, что уполномоченный также будет заниматься продвижением проектов и инициатив, способствующих добровольному переселению в Курганскую область соотечественников и иностранцев, проживающих за рубежом и разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности.