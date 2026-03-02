Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зимний международный фестиваль искусств в Сочи. Фото: Зимний международный фестиваль искусств в Сочи.

Появление Ильдара Абдразакова, выдающегося баритонального баса современности, на сочинском Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета — всегда одно из самых ярких явлений и впечатлений. При этом именно здесь он представляет свои собственные премьеры и делает эксперименты. К этому располагает абсолютно все — от концепции фестиваля до общей дружелюбной атмосферы и, пусть февральской переменчивой, но уже фактически весенней погоды.

В прошлом году Абдразаков впервые дирижировал симфоническим оркестром «Новая Россия», собственно, с легкой руки его художественного руководителя и главного дирижера Юрия Башмета. Маэстро не только предложил оперному певцу исполнить его давнюю мечту, но и помог с выбором произведения — «Реквиема» Верди.

Ну а в этом году на гала-концерте XIX Фестиваля, чествуя 80-летие современного композитора Александра Чайковского, Абдразаков исполнил басню на стихи Влада Маленко и музыку юбиляра. Чайковского усадили прямо на сцену, дабы он мог, если что, подсказать что-нибудь при исполнении мировой премьеры.

Зал поддержал шутку, в Сочи артисты нередко позволяют себе вольности, можно сказать, в этом случае даже и хулиганства. Слово Ильдару Абдразакову: «Для меня сегодня это небольшое открытие. Дело в том, что я никогда не пел мировых премьер. И вот сегодня для меня первый раз в жизни, когда исполняю мировую премьеру композитора, моего друга, прекрасного человека и великолепного музыканта Александра Владимировича Чайковского».

По словам его словам, вокальный басенный цикл непременно будет продолжен. Так что ждем новых мировых премьер.

Дмитрий Буткевич