В Татарстане разработали приложение для экстренного оповещения в школах

В Татарстане создали приложение для оперативного оповещения о чрезвычайных ситуациях в школах и детских садах. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры республики.

Сервис позволяет сотруднику учреждения — охраннику или учителю — нажать тревожную кнопку в телефоне в случае угрозы. После этого на устройствах у всех работников включается громкий сигнал тревоги, даже если телефон находится в беззвучном режиме. Одновременно сигнал автоматически направляется в Росгвардию или в систему «112».

Разработчики отмечают, что приложение внесено в специальный «белый список».

Сервис разработали резиденты ИТ-парка, «НТОО Пересвет» совместно с АО «ГЛОНАСС» при участии Росгвардии.

