Двух нижегородских подростков арестовали по делу о сим-боксах

В Нижегородской области двое подростков 16 и 17 лет стали фигурантами уголовного дела о незаконном пропуске трафика. По данным регионального управления СКР, несовершеннолетние по указанию третьих лиц обеспечивали непрерывную работу сим-бокса, позволяющего совершать массовые звонки и отправлять сообщения от имени разных абонентов.

Сим-бокс использовался мошенниками для обмана граждан и хищения их денег. За свою «работу» подростки ежедневно получали денежное вознаграждение. После задержания суд по ходатайству следователя принял решение отправить обвиняемых под стражу.

Следователи устанавливают других лиц, причастных к совершению преступления.