В Ижевске осудят четверых жителей Уфы за хищение 4,6 млн рублей с криптокошелька

В Удмуртии завершилось расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Уфы, обвиняемых в хищении почти 4,6 млн руб. у ижевчанина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В июле 2025 года злоумышленники, арендовав автомобиль, прибыли в Ижевск. Один из них позвонил потерпевшему, сообщив о повреждении его машины, и попросил выйти на улицу. На улице к нему подошли четверо мужчин в камуфляжной одежде и балаклавах, завели его обратно в квартиру, связали и заставили ввести пароли от мобильного телефона и приложения криптовалютной биржи. После этого они перевели с его счета криптовалюту на сумму почти 4,6 млн руб. и скрылись.

Оперативники установили личности злоумышленников с помощью записей с камер видеонаблюдения. Подельники были задержаны в Башкортостане. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Анастасия Лопатина