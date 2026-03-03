Мэрия Ярославля ищет подрядчика для капремонта школы № 37 в центре города

Мэрия Ярославля объявила поиск подрядчика для капитального ремонта школы № 37 с углубленным изучением английского языка. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 137,4 млн руб. За эти средства планируется заменить крышу школы с утеплением чердака, систему отопления, отремонтировать коридоры, классы, спортзал, раздаточную, туалеты, гардеробы и центральную лестницу. В проектной документации указаны работы по системам водоснабжения, канализации и электроснабжения, ремонту фасадов, установке пожарной сигнализации и системы контроля доступа.

Работы необходимо выполнить с 1 июня 2026 года по 28 февраля 2027 года. Заявки на конкурс принимаются до 19 марта. Пока что мэрия Ярославля не уточняла, куда переведут учеников на время ремонта.

Как ранее сообщали в мэрии Ярославля, в 2026 году также начнется капитальный ремонт школ № 9, №50, № 66 и № 8, а также детского сада № 21.

Антон Голицын