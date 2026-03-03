Самара получила шесть наград на Всероссийской премии «Туристические города»

Самара заняла лидирующие позиции в шести номинациях из девяти на III Всероссийской премии «Туристические города». Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем Telegram-канале.

Так, самарская делегация получила гран-при в номинации «Город научно-популярного туризма», первые места в номинациях «Город культурно-познавательного туризма» и «Город MICE-туризма: для городов с населением свыше 1 млн человек (деловой или бизнес-туризм)». Второе место получено в номинациях «Город семейного туризма и отдыха» и «Город креативного туризма», третье место — в номинации «Город медицинского туризма».

«Результат неплохой, и особенно радует, что большинство номинаций связано с научно-познавательным, интеллектуальным отдыхом. Нам действительно есть что предложить гостям в этом плане. Но, разумеется, это не повод почивать на лаврах. Туриндустрию будем развивать, в том числе с помощью национального проекта «Туризм и гостеприимство» и поддержкой малого бизнеса — нишу гостеприимства занимают, как правило, именно малые и средние предприятия», — сообщил Иван Носков.

Руфия Кутляева