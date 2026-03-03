В Татарстане в 2026 году на проведение мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, предусмотрено 53 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на реабилитацию инвалидов направят 53 млн рублей в 2026 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Татарстане на реабилитацию инвалидов направят 53 млн рублей в 2026 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Из этой суммы 28,61 млн руб. — средства федерального бюджета, 24,37 млн руб. — бюджета Татарстана.

Комплексный подход предусматривает медицинскую, социальную, психологическую, педагогическую и профессиональную реабилитацию, что позволяет создать условия для полноценной интеграции людей с инвалидностью в общество.

Анна Кайдалова