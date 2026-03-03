Тюменский поисковый отряд «Белая сова» завершил работу

Поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень» принял решение о закрытии, сказано в сообщении группы отряда во «ВКонтакте». Он занимался поисками пропавших людей, включая детей, с 2016 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень» Фото: Поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень»

Представители отряда поблагодарили волонтеров, принимавших участие в поисках, а также сотрудников полиции, СКР и МЧС за содействие, опыт и наставничество. «За время деятельности нашего отряда люди обращались к нам в самые сложные моменты жизни за помощью и поддержкой. Благодарим за оказанное доверие, честность и возможность протянуть руку помощи. Спасибо тем, кто вместе с нами начинал этот путь, тем, кто присоединился позже и продолжал его»,— сказано в сообщении.

При этом «Белая Сова — Тюмень» решила не закрывать группу с ориентировками, а по вопросам поиска пропавших посоветовала обращаться в полицию и к тюменским поисковым отрядам «ЛизаАлерт» и «РегионСпас».

Ирина Пичурина