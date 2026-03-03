Нижегородца осудили на 3,5 года за попытку продать за рубеж военные радиостанции
Жителя Дзержинска (Нижегородская область) осудили на 3,5 года за попытку продать военные радиостанции представителю одного из иностранных государств. По данным регионального управления ФСБ, отбывать наказание осужденный должен в колонии общего режима.
Уголовное дело в отношении нижегородца по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 189 УК РФ (Покушение на незаконный экспорт из РФ продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль) было возбуждено в Ярославской области.
Радиостанции, которые он незаконно приобрел и пытался продать за границу, произведены на одном из ярославских предприятий.