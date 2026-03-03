Теплый атмосферный фронт принесет в Петербург снегопад вечером 3 марта

Большую часть дня 3 марта Санкт-Петербург будет находиться под влиянием барического гребня с околонулевыми температурами и невысокой вероятностью осадков. Вечером приближающийся с запада теплый атмосферный фронт проявит себя осадками в виде снега и мокрого снега, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Температура воздуха в Северной столице составит -1…+1 градус, в Ленинградской области — -3…+2 градуса. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление снизится до 760 мм рт. ст., что близко к норме. На дорогах и тротуарах гололедица, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев.

Мокрый снег ожидается 4 марта, днем местами небольшие дожди, гололедица. Ночью — 0…-2 градуса, днем — +2…+4 градуса.

Артемий Чулков