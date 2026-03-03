В Оренбуржье народные дружины раскрыли 38 преступлений и пресекли более 4200 правонарушений

В прошлом году народные дружинники Оренбургской области вместе с полицией раскрыли 38 преступлений и пресекли более 4200 административных правонарушений. Об этом сообщает полиция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Также дружинники помогали обеспечивать безопасность на массовых мероприятиях, которых в регионе было свыше 3300. В мероприятиях участвовало более 1,6 млн человек.

Всего в Оренбургской области работает 345 дружин, в которых состоят 3599 добровольцев. За год они выходили на совместные дежурства с полицейскими почти 65 тыс. раз. В охране порядка участвовали не только дружинники (5728 человек), но и работники частных охранных организаций (4789) и казаки (1632).

Руфия Кутляева