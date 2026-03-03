СК возбудил дело после гибели двух человек при пожаре в Троицком округе

Управление СК РФ по Челябинской области расследует гибель двух пенсионеров при пожаре в селе Кадымцево Троицкого округа. Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинские экспертизы, сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар произошел в частном доме вечером 2 марта. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Пожарные во время тушения нашли тела двух мужчин 90 и 63 лет.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Ольга Воробьева