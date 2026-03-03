В Челябинске продавца цветов подозревают в копировании чужого товарного знака

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело о недобросовестной конкуренции продавца цветов. В ведомство обратился владелец цветочной мастерской Lavandysh, заявивший о копировании конкурентом его товарного знака, сообщает пресс-служба ведомства.

Цветочная мастерская Lavandysh работает в Челябинске с 2022 года. УФАС установила, что конкурент продает цветы с 2024 года и использует на вывеске, витрине, подарочных сертификатах и в социальных сетях обозначения, схожие до степени смешения с товарным знаком заявителя.

Заседание комиссии УФАС по рассмотрению дела запланировано на 24 марта.

Ольга Воробьева