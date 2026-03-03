Оборот нижегородских IT-компаний в 2025 году вырос до 97,7 млрд рублей

В 2025 году оборот нижегородских IT-компаний составил 97,7 млрд руб. По данным областного правительства, это на 46,6% больше по сравнению с годом ранее.

В целом оборот организаций, осуществляющих свою деятельность в области информационно-коммуникационных технологий составил 203,4 млрд руб., что на 21,9% больше по сравнению с 2024 годом.

«Результаты впечатляющие, особенно с учетом текущей экономической ситуации. Мы продолжаем удерживать позиции одного из ведущих IT-хабов страны. В первую очередь, благодаря высокому профессионализму наших IT-специалистов и эффективности тех мер поддержки, которые мы разрабатываем для них»,— отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, разработанные в регионе меры поддержки IT-отрасли «не застывают» в исходном виде, а видоизменяются, когда профильные специалисты говорят, что в этом есть необходимость.

В рейтинге эффективности мер поддержки IT-сектора, который ежегодно составляет российское объединение разработчиков программного обеспечения «Руссофт», Нижегородская область лидирует по итогам 2025 года. Авторы рейтинга обратили отдельное внимание на то, как Нижегородская область привлекает IT-специалистов из других регионов. В 2025 году таким образом удалось привлечь в регион более 1,2 тыс. новых IT-специалистов.

Всего в Нижегородской области на начало 2026 года общее число специалистов, занятых в сфере информационно-коммуникационных технологий, превысило 40 тыс. человек.

Андрей Репин