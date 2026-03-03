Суд обязал администрацию Астраханского сельсовета установить тактильные знаки

Прокуратура Наримановского района обратилась в суд с иском к администрации муниципалитета, требуя обустроить общественную территорию. Надзорный орган увидел несоблюдение законодательства при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Прокуратура Астраханской области Под Астраханью администрацию сельсовета обязали обустроить пандус и тактильные знаки

Фото: Прокуратура Астраханской области

В 2024 году руководство Астраханского сельсовета Наримановского района заключило с индивидуальным предпринимателем муниципальный контракт на благоустройство прилегающей к зданию администрации территории. Цена работ по договору составляла 3 млн руб. Подрядчик обязался выполнить обустройство до 30 июня 2024 года.

По окончании работ ИП получил средства в полном объеме. Позже выяснилось, что входную группу не приспособили для лиц с ограниченными возможностями — не было пандуса и тактильных предупреждающих знаков. По требованию суда администрация привела объект в соответствующий требованиям законодательства о доступной среде вид.

Марина Окорокова