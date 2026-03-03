В Ярославской области заработали десять новых «Пауков»

В Ярославской области начали функционировать десять новых комплексов фотовидеофиксации «Паук», установленных на различных участках автодорог. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ярославской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Системы размещены вдоль дорог Углич — Воскресенское (поворот на Балакирево и в Бурмасово), Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец у деревни Баскачи, Ярославль — Рыбинск на 35-м км, Данилов — Середа в Малом Марьино, Углич — Некоуз — Брейтово у Кашино и Иванцево, в Рыбинске на Ярославском тракте у дома 72, а также на Волжской набережной у дома 175, на трассе М-8 в Троицкой Слободе.

Новые камеры фиксируют нарушения, предусмотренные статьями 12.9, 12.6 и 12.36.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. К ним относятся превышение скорости, управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности, а также использование телефона во время вождения.

Установка оборудования проводится в целях повышения безопасности дорожного движения. Системы работают в автоматическом режиме и передают данные в уполномоченные органы.