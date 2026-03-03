На территории Красноярского края вводится режим «черного неба»

По данным Среднесибирского УГМС, с 19:00 3 марта до 12:00 4 марта режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) вводится в Эвенкийском, Туруханском, Северо-Енисейском, Богучанском, Мотыгинском, Кежемском, Дзержинско-Тасеевском, Абанском, Иланско-Нижнеингашском, Манско-Уярском, Канском, Ирбейско-Саянском, Рыбинском муниципальных округах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Режим «черного неба» также охватит Норильск, ЗАТО город Зеленогорск, Минусинский, Индринско-Краснотуранский, Курагинский, Каратузский, Шушенский, Ермаковский муниципальные округа.

Министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин в своем Telegram-канале напомнил, что 1 марта вступил в силу обновленный порядок регулирования выбросов в период НМУ. Меры по снижению выбросов стали обязательными для всех населенных пунктов края.

4 марта на севере центральных районов Красноярского края ожидается морозная погода, температура воздуха ночью опустится до -35 градусов, днем в южных районах прогнозируется сильный юго-западный ветер с порывами 15-18 м/с, на дорогах центральных и южных районов — гололедица.

Михаил Кичанов