Удмуртия в пятерке самых закредитованных регионов России

Удмуртия заняла 81-е место из 85 в рейтинге закредитованности населения, который составило агентство РИА-Новости.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

На начало 2026 года соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплате в регионе составило 74,3%. Средняя задолженность на одного жителя республики достигла 591,5 тыс. руб., увеличившись на 41,6% за год.

В числе самых закредитованных регионов также оказались Тюменская область, республики Адыгея, Калмыкия и Тыва. Меньше всего долгов зарегистрировано у жителей Ингушетии, Дагестана и Чечни.

Анастасия Лопатина