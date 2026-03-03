Взлетную полосу аэропорта Кургана отремонтирует компания из Подмосковья

Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов» заключило контракт с АО «Дорожно-строительная компания „Автобан“» (Московская область) на капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы аэродрома в Кургане. Стоимость работ составит 1,6 млрд руб., указано на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

По данным проектной документации, подрядчику необходимо заменить асфальтовое покрытие, оборудовать системы светосигнального оборудования и боковые посадочные огни, а также установить аэродромные знаки. Срок выполнения работ — около двух лет с момента подписания контракта.

В конкурсе участвовали две организации, предложившие выполнить ремонт по начальной цене контракта.

По данным «СПАРК-Интерфакс», дорожно-строительная компания (ДСК) «Автобан» зарегистрирована в Чехове в 1999 году. Имеет 35 дочерних компаний и 26 филиалов. По последним раскрытым данным в 2016 году, совладельцами являются инвестиционная строительная компания «Автобан» и Алексей Андреев. Директором с февраля 2025-го указана Юлия Штрек, руководящая и организацией-совладельцем. Выручка ДСК за 2024 год составила 133,3 млрд руб., чистая прибыль — 4,8 млрд руб. В портфеле подрядчика находится 641 госконтракт на ремонт и строительство дорог по всей России.

В 2023 году завершилась реконструкция здания аэровокзала. Работы продлились около трех лет, их стоимость составила более 100 млн руб.

Виталина Ярховска