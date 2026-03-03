На Урале группа завербованных курьеров мошенников получила наказание в колониях

Суд в Полевском вынес приговор группе более чем из 10 курьеров телефонных мошенников, которых неустановленный житель Украины завербовал для хищения денег у россиян, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. В частности, в результате их действий 50 свердловчан потеряли свыше 8,6 млн руб.

Суд установил, что в декабре 2021 года пользователь под ником «Чак Норрис», находясь на территории Украины, создал преступное сообщество. Так называемый «колл-центр» обзванивал потенциальных жертв по номерам из утекших баз данных — преимущественно пожилых людей. Им сообщалось о ДТП с участием их родственников с требованием компенсации вреда вымышленным пострадавшим для освобождения от ответственности.

Вторым подразделением сообщества были «курьеры», среди которых оказались обвиняемые. Они выезжали к жертвам за наличными и переводили деньги на подконтрольные банковские счета в «Тинькофф Банке». Руководителем второго звена стал Никита Ужегов, известный соучастникам под псевдонимами «Иосиф Сталин», «Антон Работа», «Коба Джугашвили», «Лаврентий Берия», «Александр Бортников». В период с декабря 2021 по апрель 2022 года он лично завербовал для участия в преступлениях 12 человек, среди которых были Михаил Костюненков, Иван Краевский, Станислав Терехов, Екатерина Великая, Андрей Довгалюк, Денис Шмидт, Николай Князев, Иван Соломонов, Хамзат Масаев, Александр Лазарев, Антон Могилевец и еще один подсудимый по фамилии Садыков.

Причастность подсудимых к большинству инкриминируемых преступлений была доказана, по нескольким эпизодам они были оправданы. Некоторые обвиняемые были взяты под стражу в зале суда. Никита Ужегов признан виновным в совершении 41 преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ, восьми преступлений по ч. 2 ст. 159 УК РФ, одного по ч. 3 ст. 159 УК РФ, а также по ч. 1 ст. 210 УК РФ. Ему назначено 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Пятерым подсудимым также назначено от девяти до семи лет и двух месяцев колонии строгого режима. Двоим назначено наказание в виде колонии особого режима в 7,5 года и семь лет и два месяца соответственно. Трое отправятся в колонию общего режима на сроки по пять лет. Еще один получил условный срок в 4,5 года. Суд также взыскал с обвиняемых сумму ущерба. Приговор не вступил в силу.

Ирина Пичурина