Житель Тувы продал арендованный автомобиль, чтобы погасить долги

В Кызыле (Республика Тыва) возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ) по факту незаконной продажи автомобиля, который находился в аренде. Злоумышленник, реализовавший Toyota Premio за 180 тыс. руб., задержан. Об этом сообщили в полиции региона.

Согласно материалам дела, 33-летний житель Кызыла предоставил свой автомобиль в аренду 20-летнему жителю республиканской столицы. В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания. В течение четырех дней он исправно вносил арендную плату, однако на пятый день, получив требование о срочном возврате долга от одного из своих знакомых, решил продать машину без ведома владельца. Вырученные средства он отдал в счет погашения задолженности.

Покупатель автомобиля также обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

Полиция вернула транспортное средство законному владельцу. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сообщается, что ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Михаил Кичанов