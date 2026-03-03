Глава СКР затребовал доклад по делу о нерасселенном аварийном доме в Оренбурге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о нерасселенном аварийном доме в Оренбургской области. Доклад по этому вопросу представит в центральный аппарат ведомства исполняющий обязанности руководителя регионального следствия Дмитрий Ибраев. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Установлено, что аварийный дом на улице Кирова был построен в 1953 году. Здание признали непригодным для проживания из-за разрушения конструкций и трещин в стенах. Граждане должны были быть расселены до декабря 2023 года, но до сих пор жилье им не предоставили.
СУ СКР по Оренбургской области возбудило уголовное дело. Дмитрий Ибраев доложит Александру Бастрыкину о предварительных и окончательных результатах расследования.