В Ижевске начнется благоустройство Елки-парка и Ива-парка

В Ижевске стартовал конкурс на благоустройство Елки-парка и Ива-парка. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

«В 2024 году Елки-парк получил 15,5 тыс. голосов, а Ива-парк в 2025 году – 14,9 тыс. голосов. В прошлом сезоне были реализованы первые три этапа благоустройства Елки-парка, а в этом году продолжится работа по обустройству деревянных настилов, моста через речку Чемошурку и тротуара вдоль ул. Рупасова. Стоимость четвертого этапа составит 175 млн руб.»,— говорится в сообщении.

В Ива-парке подрядчик также будет определен в апреле, планируется строительство деревянных настилов вокруг пруда, пирса, смотровой башни и входной группы с общими затратами в 27,6 млн руб.

Кроме того, в Ижевске продолжается благоустройство сквера на улице Майской с финансированием из муниципального бюджета в размере 41 млн руб. В этом году благоустройство запланировано на шести общественных территориях города с общими инвестициями более 1,5 млрд руб.

Анастасия Лопатина