Упавшая наледь повредила легковушки в Петроградском и Василеостровском районах

Глыбы льда повредили легковые автомобили в Петроградском и Василеостровском районах Санкт-Петербурга. Об этом пишет 78.ru.

Во дворе дома на Большом проспекте Петроградской стороны, 67, наледь нанесла ущерб нескольким машинам. У одной из них разбито заднее стекло. Владелец другого поврежденного авто заявил изданию, что планирует обращаться в управляющую компанию.

При похожих обстоятельствах был поврежден автомобиль жителя дома на 4-й линии Васильевского острова. На его стоявшую во дворе легковушку упала глыба льда, выбившая лобовое стекло.

Артемий Чулков