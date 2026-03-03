В Челябинской области зарплата вахтовиков выросла на 14%

В начале 2026 года медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях с вахтовым методом работы в Челябинской области составляет 163 тыс. руб. Это на 14%, или 19,9 тыс. руб., больше, чем годом ранее, сообщает HH.ru.

Одним из главных условий компаний при трудоустройстве на вахту стало наличие опыта у кандидатов: это требование указано в 85% вакансий региона. Чаще всего работодателям необходимы профессиональные навыки: ремонтные работы, техническое обслуживание, строительство, знание устройства автомобиля, чтение чертежей, сварочные и слесарные работы и прочее. Кроме того, организациям важно, чтобы их сотрудник был точен и внимателен к деталям, умел работать в команде и был готов к обучению.

Больше всего вакансий с вахтовым методом работы опубликовано на позициях разнорабочих (15% от всего числа таких предложений), машинистов (9%), водителей и сварщиков (по 8%), электромонтажников (7%), монтажников и слесарей-сантехников (по 5%).

Виталина Ярховска